Oppgang på Shanghai-børsen dagen etter kraftig fall

Den viktigaste indeksen i Shanghai steig tysdag 1,3 prosent. I Hongkong var oppgangen på 1 prosent, medan Tokyobørsen hadde stige 0,6 prosent då aksjehandelen vart avslutta i Japan.

– At utviklinga snudde i Shanghai, gjorde at investorane i Tokyo følte seg tilstrekkeleg komfortable til å kjøpe aksjar igjen, seier meklaren Toshikazu Horiuchi i selskapet IwaiCosmo Securities.

Frykta for Wuhan-viruset utløyste kraftige fall på rundt 8 prosent i Shanghai og Shenzhen måndag, då børsane her opna etter ferien i samband med den kinesiske nyttårsfeiringa.

Samtidig med børsopninga pumpa den kinesiske sentralbanken store pengesummar inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien.

Like før aksjehandelen starta tysdag, kunngjorde kinesiske styresmakter at over 20.000 menneske er stadfesta smitta av Wuhan-viruset og at over 400 menneske har mista livet.

