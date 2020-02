Macron oppmodar Polen til å respektere europeiske verdiar

utenriks

Macrons besøk skjer i samband med forminga av eit nytt EU etter brexit, der håpet er å betre banda i unionen med Warszawa.

Den franske presidenten understreka at EU må hjelpe Polen økonomisk med å endre kor avhengig landet er av kol, men han insisterte på at Warszawa først må vere villig til å respektere EUs verdiar og reglar. Macron refererte til EUs grøne omstilling, der målet er å oppnå karbonnøytralitet innan 2050.

– Ikkje tru på dei som fortel dykk: «Europa kjem til å gi oss pengar for å hjelpe oss med klimaovergangen, men dette vil la oss ta våre eigne politiske val». Det stemmer ikkje, sa Macron til elevar ved Det jagellonske universitetet i Kraków. Han la til at Europa er ei samla blokk med verdiar og ambisjonar.

Kontroversielle juridiske reformer i Polen har skapt reaksjonar frå EU. I januar vedtok underhuset i den polske nasjonalforsamlinga eit omstridt lovforslag som ifølgje kritikarar er eit angrep på sjølvstendet til domstolane. Det omstridde lovforslaget vart fremma av det EU-skeptiske og innvandringskritiske høgrepartiet Løyve og rettferd (PiS), som har regjeringsmakta i Polen.

EU har reagert sterkt på dei juridiske reformene og krev at dei blir stansa, medan den polske regjeringa argumenterer med at lovendringa er nødvendig for å kjempe mot korrupsjon.

(©NPK)