WHO styrkar kampen mot feilinformasjon om Wuhan-viruset

utenriks

– Utbrotet og responsen frå 2019-nCoV har ført til eit massiv «infoepidemi» – ein overflod av informasjon – noko rett, anna ikkje, sa WHO i ei fråsegn søndag.

WHO meiner at flaumen av informasjon har gjort det vanskeleg for folk å skilje mellom mytar og fakta.

Teamet til helseorganet jobbar døgnet rundt for å identifiserte dei vanlegaste rykta som kan utgjere ein folkehelserisiko, til dømes falske førebyggingstiltak og kurar.

Eitt av spørsmåla som Verdshelseorganisasjonen har fått, er om røyk og gass frå fyrverkeri kan forhindre 2019nCoV. Nei, er svaret. Dei seier at fyrverkeri kan føre til brannskadar og irriterte auge, hals og lunger, men øydelegg ikkje viruset.

Dei seier dei òg har fått spørsmål om det er trygt å bestille pakkar frå Kina, og dei forklarer at det er trygt å få brev og pakkar frå det virusramma landet.

– Frå tidlegare analysar veit vi at coronaviruset ikkje overlever lenge på gjenstandar, til dømes pakkar eller brev, uttaler byrået.

Dei åtvara folk mot å bruke oljer eller kjemikalium for å forhindre infeksjonar.

Det finst ingen vaksine mot viruset. Over 360 menneske har døydd av viruset så langt.

(©NPK)