Seks tyrkiske soldatar drepne av syrisk artilleri

Syriske regjeringsstyrkar stod bak artilleriangrepet måndag, ifølgje forsvarsdepartementet i Ankara.

Angrepet skjedde vest for Saraqeb etter at ein større tyrkisk militærkolonne hadde kryssa grensa og køyrd inn i Idlib-provinsen.

Dei tyrkiske soldatane vart deretter angripne av syriske regjeringsstyrkar, som ifølgje russiske talsmenn trudde at det var snakk om opprørarar.

Kampfly

Tyrkia svarte ifølgje president Recep Tayyip Erdogan med kampfly og artilleri. Ifølgje Erdogan vart 46 mål angripne og mellom 30 og 35 syriske soldatar drepne.

Ifølgje Syrian Observatory for Human Rights er 13 syriske regjeringssoldatar drepne i dei tyrkiske angrepa.

Tyrkia hevdar at syriske styresmakter var orienterte om militærkolonnen, medan dei russiske styrkane i området nektar for dette.

Russland, som kontrollerer luftrommet over Idlib-provinsen, nektar òg for at tyrkiske fly kryssa grensa og deltok i angrepet, slik Erdogan hevdar.

Observasjonspostar

Forholdet mellom Tyrkia og Syria har vorte dårlegare den siste tida, særleg etter at Tyrkia sende styrkar inn i landet.

Tyrkia har tolv observasjonspostar i regionen som ledd i ein tyrkisk-russisk avtale som skal hindre ein storstilt syrisk regjeringsoffensiv i området.

– Eg vil spesielt opplyse russiske styresmakter om at motparten vår her ikkje er dei, men det syriske regimet. Ikkje stå i vegen for oss, sa den tyrkiske presidenten måndag.

Offensiven til det syriske regimet i Idlib skjer med omfattande russisk flystøtte, og Russland er blant Syrias aller næraste allierte.

