OIC avviser Trump-plan

utenriks

OIC ber dei 57 medlemslanda om ikkje å bidra til planen, som mellom anna inneber israelsk annektering av busetjingane og Jordandalen på den okkuperte Vestbreidda.

OIC, som representerer 1,5 milliardar muslimar verda over, uttaler at dei «avviser denne amerikansk-israelske planen, då den ikkje møter eit minimum av håp og legitime rettar for det palestinske folket ».

– Medlemsstatane må ikkje på noko vis halde seg til denne planen eller samarbeide med USAs administrasjon for å setje han ut i livet, heiter det vidare.

(©NPK)