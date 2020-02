utenriks

– Så vidt eg veit har ikkje USAs regjering bidratt med noko konkret hjelp til Kina så langt, seier Hua Chunying, talskvinne i det kinesiske utanriksdepartementet.

Ho legg til at USA var det første landet som innførte innreiseforbod for kinesiske borgarar – i strid med tilrådingar frå WHO. USA skal òg ha vore det første landet som henta ut sine tilsette ved konsulatet i Wuhan.

Hua meiner desse strenge tiltaka kan føre til og spreie panikk.

