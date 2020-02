EU har høge ambisjonar for avtale med Storbritannia

utenriks

– Vi må forsikre oss om at det blir open og rettferdig konkurranse der alle stiller likt, også på lang sikt. Vi må sikre høge standardar for klima, skatt, statsstøtte og sosiale saker, sa EUs sjefforhandlar Michel Barnier då han måndag presenterte utkastet til mandat for forhandlingane om det framtidige forholdet til Storbritannia.

Barnier seier at ein omfattande avtale om framtida òg må inkludere ein fiskeriavtale som sikrar partane tilgang til farvatnet og marknadene til kvarandre.

– Med dette på plass kan vi få ein avtale om fri og open handel, men det vil likevel ikkje bli «business as usual». Det vil vere to marknader i staden for ein og kontroll på varer som kjem inn i EU. Det er ein konsekvens av at britane har valt å melde seg ut, understrekar Barnier.

