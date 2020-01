UNRWA fryktar omfattande palestinsk uro

utenriks

– Mange palestinarar er i ein tilstand av sjokk og vantru over fredsplanen til Trump, seier den fungerande leiaren for hjelpeorganisasjonen til FN for palestinske flyktningar (UNRWA), Christian Saunders.

– Vi er alvorleg bekymra for at det vil resultere i ei opptrapping med samanstøyt og vald, seier han.

Planen til Trump opnar for israelsk annektering av Jordandalen og busetjingane på Vestbreidda, i strid med ei rekke FN-resolusjonar og folkeretten.

– Planen som vart lagt fram denne veka, var ekstremt urovekkjande for dei palestinske flyktningane som lever under okkupasjon, under blokade og i konflikt etter konflikt, krise etter krise, seier Saunders.

Under ein pressekonferanse i Genève fredag understreka Saunders at ei rettferdig og varig fredsløysing føreset at også 6,5 millionar palestinske flyktningar blir høyrde.

Saunders overtok i fjor leiinga av UNRWA etter sveitsiske Pierre Krähenbühl, som måtte forlate stillinga etter skuldingar om «alvorlege etiske overtramp».

Ei intern FN-gransking fann ingen bevis for at Krähenbühl var innblanda i økonomiske brotsverk, men Saudners understrekar at UNRWA har tatt skuldingane om vanstyre alvorleg.

– Vi har no rydda opp i dette, seier han.

