NYT: Trump skal ha bedt Bolton om hjelp til å presse Ukraina i mai

Ifølgje The New York Times skal Bolton ha vorte spurt om å legge til rette for eit møte mellom den private advokaten til Trump Rudolph Giuliani og den nye presidenten i Ukraina Volodymyr Zelenskyj. Trump skal ha komme med førespurnaden framfor fleire andre sentrale rådgivarar i Det kvite hus.

At dette skal ha skjedd allereie i mai er oppsiktsvekkjande sidan det er over to månader før Trump i ein telefonsamtale bad presidenten i Ukraina om å etterforske den tidlegare visepresidenten i USA Joe Biden og sonen Hunter.

