Mektig fagforeining støttar Bernie Sanders

utenriks

Foreininga, som har rundt 200.000 medlemmer, vil vere viktig for Sanders fordi dei lovar mannsterk mobilisering over heile landet.

– Som i 2016 løftar Sanders-kampanjen endå ein gong måla og ambisjonane til arbeidarane. Kort sagt trur vi det er til det beste for alle postarbeidarar, jobbsikkerheita vår og forbundet vårt å støtte og velje Berne Sanders til president, seier fagforeiningspresident Mark Dimondstein i ei fråsegn.

APWU støtta òg Sanders over Hillary Clinton i nominasjonskampen i 2016.

Ei meiningsmåling frå tysdag viser at Sanders tar innpå Joe Biden i kappløpet om å bli Demokratanes kandidat.

28,7 prosent av spurde demokratar seier at dei vil stemme på Biden i primærvalet, medan 23,3 prosent seier at dei vil stemme på Sanders. 14,9 prosent seier at dei vil stemme på Elizabeth Warren, viser tal frå målinga.

Tala frå RealClearPolitics viser òg at Sanders vil få fleire stemmer enn sitjande president Donald Trump om han blir Demokratanes kandidat.

Sanders vil få 48,3 prosent av stemmene, medan Trump vil få 45,3 prosent, viser gjennomsnittet.

(©NPK)