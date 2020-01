Macron: – Brexit er eit historisk alarmsignal

utenriks

Den franske presidenten la ikkje fingrane imellom i ein TV-sendt tale berre nokre timar før Storbritannia forlèt EU.

– Brexit er ein historisk alarm som må lyde i alle landa våre, som må bli høyrt i heile Europa og få oss til å reflektere, sa Macron. Den svært EU-vennlege franske leiaren sa at valkampen før folkeavstemminga i 2016 bør vere ei påminning om «kva løgner kan gjere med demokratiet vårt».

– Brexitresultatet var mogleg fordi vi altfor ofte har gjort Europa til syndebukk for problema våre, men òg fordi vi ikkje har endra Europa nok, heldt presidenten fram.

Han sa vidare at europearane treng EU til å forsvare interessene sine overfor Kina og USA og for å takle saker som migrasjon, klimaendringar og den digitale økonomien. Samtidig påpeika han at unionen har behov for djuptpløyande reformer for å styrke suvereniteten og demokratiet.

(©NPK)