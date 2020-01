Boris Johnson: – Teppet går opp for ei ny akt

utenriks

For Johnson og mange av dei som har kjempa for å få Storbritannia ut av EU, er dette målet dei lenge har kjempa for å nå. Likevel vil den offisielle feiringa vere dempa, av omsyn til den halvdelen av befolkninga som ikkje ønskte å forlate det europeiske fellesskapet.

– Jobben vår som regjering, jobben min, er å samle landet og føre oss vidare, seier Johnson i ei fråsegn i samband med dagen.

– Dette er ikkje ei avslutning, men ei byrjing. Dette er augneblinken då ein ny dag gryr og teppet går opp for ei ny akt, held han fram.

