Apokalyptisk stemning i kinesisk millionby

Det fortel den norske studenten Maiken Bergheim (22) frå Tromsø på telefon til NTB frå den kinesiske byen Hefei med rundt åtte millionar innbyggjarar.

Byen ligg cirka 50 mil frå byen Wuhan der coronaviruset 2019-nCoV først vart påvist i desember i fjor. Med snøggtog tar det to timar å køyre mellom dei to byane som ligg i kvar sin tilgrensande provins, Hefei i Anhui og Wuhan i Hubei, begge aust i Kina.

– Virusutbrotet blir veldig godt merka. Eg får dagleg tekstmeldingar frå styresmaktene med beskjedar om ikkje å gå ut, men halde meg inne. Eg vaknar opp til ei bombealarmstemme som snakkar samanhengande i timevis over heile byen. Damestemma gjentar beskjedar om å halde seg inne, vaske hendene og gå med munnbind, fortel 22-åringen.

Folk er engstelege

Ho beskriv stemninga som apokalyptisk og befolkninga som engsteleg.

– Folk er veldig urolege. Det er jo kinesisk nyttårsfeiring på denne tida, og mange har valt å ikkje reise heim for å besøkje familiane sine, men bli verande der dei jobbar eller studerer. Sosiale medium handlar berre om viruset. Og så merkar ein det jo veldig godt på korleis byen ser ut, seier Bergheim.

Ho oppheld seg i Shanghai for å spesialisere seg i kinesisk for næringslivet etter å ha tatt bachelor i kinesisk heime i Noreg. Men sidan det er kinesisk nyttår, reiste ho til Hefei for å feire med kinesiske venner og familien deira.

– Så kom denne viruskrisa, og alvorsgrada vart allment kjent. Då valde eg heller å avbestille togbilletten min tilbake til Shanghai. Det er berre å halde seg innandørs, seier ho.

Reiser ikkje heim

22-åringen forklarer at ho prøvar å ha ei positiv innstilling og halde seg roleg.

– Eg har tru på at dette kjem til å gå over om ikkje såg altfor lenge. Eg har ingen planar om å reise heim til Noreg med det første, men eg veit heller ikkje når eg reiser tilbake til Shanghai. Skulestart er utsett på ubestemt tid.

Uansett vil ho ikkje reise heim no.

– Eg tenker det er tryggare at eg held meg her eg er, enn at eg reiser med fly eller tog, seier Maiken Bergheim.

