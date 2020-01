Airbus skal betale 36 milliardar i korrupsjonsforlik

utenriks

Airbus opplyste tidlegare i veka at selskapet i prinsippet er samde om eit forlik, og at eit tilsvarande beløp er sett av for å dekke utgiftene til bøtene. Fredag vart avtalane godkjente av domstolar i alle dei tre landa, som hyllar samarbeidde seg imellom.

Ifølgje den nasjonale påtalemakta i Frankrike har den europeiske industrigiganten under forhandlingane om forliket erkjent å ha gjort seg skuldig i korrupsjon.

Korrupsjonsskuldingane er knytta til salet til Airbus av fly og satellittar mellom 2004 og 2016.

– Airbus har sett i verk betydelege tiltak for reform og for å sikre at denne framferda ikkje vil gjenta seg, seier selskapet i ei fråsegn.

Av bøtene på 36 milliardar kroner skal Airbus betale 20,5 milliardar til Frankrike, 10 milliardar til Storbritannia og 5,5 milliardar til USA. Totalbeløpet er høgare enn det samla overskotet til Airbus i 2018.

Den føderale påtalemakta i USA har skulda Airbus for å ha drive ein mangeårig korrupsjonskampanje verda rundt. Gjennom mutingar og falsk rapportering over fem år sikra Airbus seg verdifulle lisensar for å eksportere amerikansk militærteknologi, ifølgje etterforskarane.

Airbus ønskjer forliket velkommen og ser fram til å legge skandalen bak seg. Den har skadd ryktet til selskapet og ført til endringar både i leiinga og interne retningslinjer.

