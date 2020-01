Stoltenberg meiner Nato kan gjere meir i Midtausten

utenriks

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fortalde korleis han meiner forsvarsalliansen bør møte Trumps ønske om eit meir aktivt Nato i Midtausten i eit intervju i NRKs Politisk kvarter torsdag.

– Eg er trygg på at Nato kan gjere meir. Ikkje først og fremst i form av store kampoperasjonar, men i form av å trene og byggje lokal kapasitet. Det er mykje betre om vi kan gjere lokale styrkar og lokale regjeringar i stand til å kjempe mot terror sjølv og stabilisere sine eigne land, enn om Nato går inn i store kampoperasjonar, uttalte Stoltenberg.

– Vi gjer det allereie i dag i Tunis og Jordan og i noka grad i Irak, og vi har ein ganske stor treningsmisjon i Afghanistan, påpeikar Stoltenberg, og legg til:

Blir vurdert som framande

– Når Nato går inn med militære styrkar i kampoperasjonar vil vi alltid bli vurderte som framande, som potensielle okkupantar, så det er ikkje ein bra situasjon å vere i for Nato eller det landet.

Det var etter Irans gjengjelding mot amerikanske basar i Irak i kjølvatnet av USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani at Trump bad Nato engasjere seg meir i Midtausten.

Han gav det òg eit eige namn «NATOME» som han forklarte som ei forkorting for Nato-Middle-East.

Tar ikkje over Irak-ansvar

Stoltenberg understrekar at det ikkje er snakk om at Nato kan ta over alt det USA-leidde engasjementet i Irak.

– Eg trur ikkje Nato skal ta over alt, men eg trur Nato kan gjere mykje meir når det gjeld å gjere land i stand til å forsvare seg sjølv, seier Stoltenberg.

Han seier Nato er i dialog med Irak om korleis alliansen kan bidra meir.

– Men først og fremst gjennom å trene dei og hjelpe dei til å byggje eigen kapasitet, ikkje ved store kampoperasjonar, understrekar han.

