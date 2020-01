Resultatvekst for H&M – endringar i toppen

utenriks

Hovudeigar Stefan Persson seier no takk for seg etter 20 år som styreleiar i klesgiganten. Sonen hans, Karl-Johan Persson, som i ti år har vore administrerande direktør, tar over rolla til faren, medan Helena Helmersson blir ny direktør.

Nyheita vart kjent samtidig som selskapet la fram resultatet for regnskapsåret desember 2018 til november 2019. Selskapet hadde eit resultat før skatt på 17,4 milliardar svenske kroner, mot 15,6 milliardar kroner året før.

Samtidig steig omsetninga til 61,7 milliardar kroner frå 56,4 milliardar kroner året før.

