Milliardar av grashopper trivst i ekstremt vêr

Tjukke skyer av insekt spreier fortviling blant bønder i Etiopia, Somalia og Kenya.

Nokon prøver å slå på bølgjeblikk, skyte i lufta og vifte med laken for å skremme plageåndene bort. Men stort sett til inga nytte.

– Sjølv kyrne lurer på kva som skjer, seier den kenyanske bonden Ndunda Makanga til nyheitsbyrået AP.

– Mais, durra, ertar. Dei har ete alt, fortel han.

200 milliardar

Éin av svermane i Kenya var 2.400 kvadratkilometer stor, ifølgje mat- og landbruksorganisasjonen til FN (FAO).

I svermen kan det ha vore opptil 200 milliardar ørkengrashopper. Kvar av dei et mat tilsvarande si eiga vekt kvar einaste dag. Avlingane på jorda til bøndene står høgt på menyen.

Og dette er berre byrjinga. Viss ikkje situasjonen kjem under kontroll, kan det vere 500 gonger så mange grashopper til sommaren.

– Det kan føre til eit stort problem for matsikkerheita, sa Guleid Artan på ein pressekonferanse i hovudstaden i Kenya Nairobi nyleg.

Artan tilhøyrer den regionale ekspertgruppa Climate Prediction and Applications Centre (ICPAC). Han kallar grashoppene det siste symptomet på ekstreme svingingar i vêret i Aust-Afrika.

Heitt og fuktig

I Aust-Afrika var det omfattande tørke for eit par år sidan. Då regnet til slutt kom, var nedbørsmengdene ekstreme. 2,5 millionar menneske vart ramma av styrtregn og flaum.

I land lenger sør på kontinentet er det framleis tørke, og her åtvarar hjelpeorganisasjon Oxfam om at 45 millionar menneske blir trua av svolt.

Klimaforskar Abubakr Salih Babiker i Nairobi seier dei enorme grashoppesvermane har samanheng med klimaendringane. Stigande temperaturar i havet utanfor Aust-Afrika bidrog til dei kraftige nedbørsmengdene i fjor – og varmt og fuktig vêr er ideelt for grashopper når dei formeirar seg.

– Land prøver å førebu seg, men dette kom som ei overrasking, seier Babiker til AP.

Bibelsk landeplage

I Kenya er grashoppe-utbrotet dei siste vekene det verste på 70 år.

Sett i eit historisk perspektiv er situasjonen likevel ikkje unik. På 1900-talet var det seks tilfelle der herjingane til grashoppene var så omfattande og langvarige at dei på engelsk fekk nemninga «plague», eit ord som også kan bety «pest».

I Det gamle testamentet i Bibelen blir grashopper lista opp som ein av dei ti landeplagene som visstnok ramma Egypt.

Under pressekonferansen der Guleid Artan deltok i Nairobi, kom det spørsmål om tørke, flaum og grashopper er forvarsel om dommedag. Dette vart avvist av ein av ekspertane som var til stades.

For å kjempe mot dei glupske grashoppene er det sett inn fly som sprøytar insektmiddel både i Kenya, Etiopia og Somalia. Den austafrikanske organisasjonen for nedkjemping av ørkengrashopper forsikrar at dei gjer sitt beste for ikkje å ramme andre typar insekt som pollinerer plantar.

