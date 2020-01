Londons eldste musikk-utestad slepp nedlegging

utenriks

Utestaden opna ifølgje My London for 78 år sidan, og er dermed den eldste konsertstaden i byen.

Klubben har i årevis vore trua av nedlegging, særleg dei siste åra etter at ein auke på 53 prosent i eigedomsskatten i 2017 auka den årlege rekninga til utestaden til 76.000 pund, tilsvarande over 900.000 norske kroner etter dagens kurs.

Onsdag kunne eigaren av klubben Jeff Horton fortelje at konsertutestaden er redda etter at bystyret i Westminster vedtok at dei ikkje lenger treng betale eigedomsskatt, skriv My London.

Fleire store artistar og band har opptredd på 100 Club gjennom åra, der blant The Rolling Stones, Oasis og The Sex Pistols, ifølgje New Musical Express.

