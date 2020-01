Kvinne krev at Donald Trump gir frå seg DNA-prøve

utenriks

Elle-spaltisten E. Jean Carroll hevdar at ho vart valdtatt av Donald Trump i eit prøverom i ein butikk for eksklusive kvinneklede på Manhattan på midten av 1990-talet.

Ifølgje Carroll kom ho ved ein tilfelle i snakk med Trump i undertøyavdelinga til butikken, der han visstnok skulle kjøpe ei gåve til ein kvinneleg kjenning.

Trump skal ha følgt etter henne inn i eitt av prøveromma, der han ifølgje Carroll trekte opp kjolen hennar, reiv ned tightsen ho hadde under og valdtok henne.

Intervju

Carroll har tidlegare fortalt om den påståtte valdtekta i eit intervju, og ho kjem neste månad òg med ei bok.

– Donna Karan-kjolen eg hadde på meg heng framleis på baksida av garderobedøra min, og den har ikkje vore brukt eller vaska sidan den kvelden, fortalde ho i intervjuet i juni.

Trump nektar for nokosinne å ha møtt Carroll, som han skuldar for å lyge.

– For det første er ho ikkje typen min, for det andre skjedde det ikkje, sa han i eit intervju med The Hill.

Saksøkte

Carroll svarte med å saksøkje han for ærekrenkingar, og advokaten hennar Roberta Kaplan krev no at presidenten gir frå seg ein DNA-prøve for å samanlikne den med DNA-spor funne på kjolen.

– Vi har bedt om ei enkel spyttprøve frå Trump for å teste DNA, og det finst ingen gyldig grunn for han til å motsetje seg dette, seier Kaplan.

– Uidentifisert mannleg DNA-materiale på kjolen kan bevise at Donald Trump ikkje berre veit kven eg er, men òg at han overfall meg i eit prøverom hos Bergdorf Goodman og at han ærekrenkte meg ved å lyge om det og sverte meg, seier Carroll i ei kunngjering.

Advokatane til Trump har tidlegare prøvd å stanse søksmålet Carroll har gått til mot presidenten, men fekk ikkje medhald hos ein dommar på Manhattan tidlegare i månaden.

(©NPK)