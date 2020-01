Virus-evakuerte amerikanarar bestod helsetest

utenriks

Flyet var chartra av amerikanske styresmakter for å frakte ut diplomatar frå konsulatet i Wuhan, byen som er hardast ramma av virusutbrotet.

Alle passasjerane vart først testa to gonger for sjukdom i Kina. Etter at flyet landa i Anchorage i Alaska tysdag kveld, vart alle testa ytterlegare to gonger. Sidan ingen passasjerar vart erklærte sjuke, fekk flyet klarsignal til å halde fram til Sør-California etter å fylt bensin.

I California ventar endå fleire helsetestar, og passasjerane må framleis belage seg på å bli innlosjert der i ein periode.

