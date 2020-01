utenriks

Avtalen erstattar frihandelsavtalen Nafta, som vart inngått i 1994. Trump har lenge vore ein motstandar av Nafta fordi han meiner han har ført til at arbeidsplassar har vorte flytta ut av USA.

Under seremonien på onsdag i Det kvite hus sa Trump at den nye handelsavtalen sikrar ei storarta framtid for amerikansk industri.

– I dag avsluttar vi endeleg Nafta-marerittet, sa Trump då ha signerte avtalen.

