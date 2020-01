Raudt vil stoppe NorthConnect med hastevedtak

utenriks

Etter at Frp gjekk ut av regjering, har det vorte klart at det er fleirtal på Stortinget for å stoppe utbygginga.

– Mange pratar om å stanse NorthConnect om dagen, men det som trengst, er at Stortinget skjer igjennom, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Han varslar at han vil fremje eit representantforslag ved møtestart torsdag morgon der Stortinget «ber regjeringa om at NorthConnect ikkje blir bygd».

Moxnes vil samtidig be om at saka skal hastehandsamast etter paragraf 39c i Stortingets forretningsorden.

(©NPK)