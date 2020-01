Norsk Folkehjelp: Søreide må ta sterkt avstand frå Trump-plan

utenriks

– Når Noreg siktar seg inn på ein plass i Tryggingsrådet, bør det vere sjølvsagt at vi aktivt forsvarer folkeretten og rettane til palestinarane, meiner hjelpeorganisasjonen.

Dei er ikkje imponerte over utanriksminister Ine Eriksen Søreides første kommentar til Trumps plan, der ho seier at det er opp til partane å avgjere om den kan vere med på å danne grunnlag for forhandlingar.

– Dette kan på ingen måte seiast å vere noko i nærleiken av å stå først når folkeretten skal forsvarast, meiner Norsk Folkehjelp.

