Medium: Republikanarane er ikkje sikre på om dei kan hindre riksretts-vitne

utenriks

Årsaka er at fleire republikanarar vurderer å støtte Demokratanes krav om vitne – eller at dei førebels ikkje har sagt kva dei kjem til å stemme når spørsmålet skal avgjerast.

Under eit lukka republikansk møte tysdag vart saka drøfta, ifølgje New York Times og fleire andre medium. Her skal leiaren i Senatet, Mitch McConnell, ha sagt at han så langt ikkje hadde det tilstrekkelege talet på stemmer.

Når spørsmålet kjem opp til avstemming, må Demokratane ha overtalt fire republikanarar til å støtte kravet for å få gjennomslag.

(©NPK)