Kirkens Nødhjelp ber Noreg avvise Trump-plan

Generalsekretæren til hjelpeorganisasjonen Dagfinn Høybråten kallar planen eit uakseptabelt brot på folkeretten.

– Eit framleis håp om fred er heilt avhengig av ein tosidig avtale, som blir forhandla fram mellom dei faktiske partane, seier han til NTB.

– Vi har i dag vore i kontakt med ei rekke av partnarane våre i regionen, både israelske og palestinske. Alle er dei tydelege på at palestinarane og rettane deira blir fullstendig oversett, og at planen berre vil undergrave ein framtidig fredsprosess, seier Høybråten.

Planen til Trump inneber israelsk annektering både av Jordandalen og busetjingane på Vestbreidda.

– Noreg har tidlegare vore tydelege på at dei israelske busetjingane er ulovlege i samsvar med folkeretten og eit alvorleg hinder for å kunne komme fram til ei varig fredsløysing. Derfor meiner vi at Noreg i klare ordelag må avvise ei ytterlegare annektering av palestinsk land, og samtidig gå i bresjen for ei tydeleg internasjonal avvisning av planen, seier Høybråten.

