Fryktar at minst 9.000 er smitta av Wuhan-viruset

utenriks

Talet på personar som er døde etter smitte av coronaviruset i Wuhan i Kina har stige til 132 etter at styresmaktene gav ut nye tal onsdag. Samtidig melde dei om 840 nye smittetilfelle i den kinesiske Hubei-provinsen, der utbrotet starta og flest personar er rapporterte smitta.

Med dei siste tala er 5.974 personar smitta av viruset i heile Kina. I tillegg mistenkjer styresmaktene at fleire enn 9.000 personar kan vere smitta.

Utanfor Kina er det til no rapportert om fleire tilfelle i landa rundt, men også i USA, Canada, Frankrike og Australia er det rapportert om smitta. I Tyskland vart viruset tysdag påvist hos fire personar, alle tilsette i eit firma i Bayern som nyleg hadde besøk av ein kinesisk kollega.

Over 50 millionar menneske er haldne under isolasjon i og rundt byen Wuhan, der utbrotet først vart registrert.

Evakuerer borgarar

Samtidig med å kartleggje spreiinga, har fleire land starta evakuering av borgarane sine ut av Kina. Japan henta 206 statsborgarar ut med fly onsdag. Fire av passasjerane på det japanske flyet skal ha hosta og hatt feber då dei landa i Tokyo og vart ført til sjukehus for sjekk og vidare oppfølging.

USA har evakuert om lag 240 personar som først vart sende til Anchorage i Alaska der dei vil bli undersøkte for smitte på sjukehus før dei vil bli flogne vidare til Ontario i Canada.

Også Frankrike har sagt at landet vil evakuere landsmennene sine i Wuhan dei kommande dagane.

Asyløy

Australias statsminister Scott Morrison sa onsdag at landet vil samarbeide med nabolandet New Zealand for å evakuere borgarar som er i Hubei-provinsen.

Dei vil i første omgang bli flogne av eit fly frå det australske Qantas og plassert i karantene på Christmas Island i Indiahavet, til anlegget som Australias styresmakter tidlegare har brukt til å huse asylsøkarar.

Der vil dei reisande måtte opphalde seg i fjorten dagar før dei får reise vidare.

Forskarar isolerte viruset

Australske forskarar har som det første landa utanfor Kina, greidd å isolere og dyrke fram Wuhan-viruset, skriv australske medium onsdag.

Viruset er tatt frå ein av dei fem smitta personane som har komne til landet frå Kina.

Forskarane ved Peter Doherty-instituttet i Melbourne vil no dele det isolerte viruset med Verdshelseorganisasjonen (WHO) som vil distribuere det til laboratorium verda rundt som arbeider med å utvikle ein vaksine mot Wuhan-viruset.

Underdirektør Mike Catton ved instituttet beskriv resultatet som «svært viktig» og eit mogleg gjennombrot i kampen mot viruset, overfor kringkastaren ABC. Catton seier forskarar no kan teste moglege vaksinar mot viruset og sjå om dei verkar.

– Farleg virus

– Det er eit farleg virus, det tar livet av nokre menneske, men det har ikkje same døyelegheit som ebolaviruset, seier Catton.

Funnet kan òg gjere det mogleg å utvikle ein test som kan avsløre om personar er smitta av viruset før dei eventuelt byrjar å vise symptom på smitte.

Eit kinesisk laboratorium greidde å dyrke fram ein virusprøve førre veke, men ville ikkje dele funnet sitt med WHO sjølv om Kina er medlem av organisasjonen, skriv Daily Mail i Australia.

(©NPK)