Ny massakre i Burkina Faso – flyktningkrisa veks

– Terroristane omringa folka på landsbymarknaden, før dei vart delt inn i to grupper. Mennene vart likviderte, medan kvinnene vart beordra til å forlate landsbyen, opplyser ei tryggingskjelde til nyheitsbyrået AFP om det siste blodige angrepet – eitt av fleire som har sendt over 500.000 ut på flukt.

Det er lite informasjon om hendinga i Silgadji i Soum-provinsen i helga, fordi jihadistane visstnok kutta telefonlinjene før massakren.

– Tryggingsstyrkar prøver å komme seg inn på staden, men dei må vere forsiktige fordi det truleg er lagt ut heimelaga miner, seier kjelda.

Fluktkrise

Massakren er langt frå unik. Seinast førre veke vart 36 sivile drepne i eit angrep mot to landsbyar nord i landet, noko som fekk president Roch Marc Christian Kabore til å erklære to dagar med landesorg.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen er denne veka på reise i det valdsherja landet.

– I byen Barsalogho i nord høyrde eg fryktelege historier frå nokon av dei 70.000 menneska som nyleg har flykta til leirar der det er akutt behov for vatn, mat og utdanning. Mange fortalde meg at dei ikkje lenger får sove om natta på grunn av redsel for nye angrep. Dei fleste er einslege mødrer, sidan mennene deira ofte er døde eller har flykta frå målretta angrep, seier Egeland.

Manglar pengar

Han meiner at naudhjelpsarbeidet er altfor lite samanlikna med storleiken på den menneskelege katastrofen.

– Arbeidet vårt blir avgrensa av tryggingssituasjonen og mangel på pengar til naudhjelp. Givarland ser ikkje ut til å ha forstått at dette er den raskaste veksande fluktkrisa i verda, seier Egeland.

Ifølgje Flyktninghjelpen er no over 560.000 personar på flukt i Burkina Faso, og det blir forventa at talet kan stige til 900.000 innan april.

Landet er òg på randa av ei svoltkrise, ifølgje organisasjonen, som reknar med at éin av ti personar vil trenge matvarehjelp innan juni.

– Meir enn kuler og krut

Frankrike og fleire land frå Sahel-regionen i Afrika har trappa opp det militære nærværet sitt i området.

– Dei som støttar den internasjonale militære innsatsen for å kvele valden i Burkina Faso, må innsjå at den djupe krisa som no rammar sårbare samfunn, krev meir enn kuler og krut. Dei må møte dei humanitære behova med same styrke, seier Egeland.

Flyktninghjelpen meiner at ein del av dei store militæroperasjonane mot dei væpna gruppene har hatt fryktelege humanitære konsekvensar.

Hæren i Burkina Faso blir rekna som dårleg utstyrt og dårleg trena, men hevdar å ha drepe om lag hundre jihadistar i fleire operasjonar dei siste månadane.

