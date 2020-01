Netanyahu: Ein historisk dag

utenriks

– Dette er ein realistisk veg til fred, sa Netanyahu og la til forklaringa si på kvifor tidlegare fredsplanar ikkje har lukkast.

– Dei andre blei mislukka fordi dei ikkje fann den rette balansen mellom tryggingsbehovet til Israel og ønsket til palestinarane om eigen stat, sa han.

Netanyahu er full av lovord om Trump og planen hans, som Israel sluttar heilt opp om.

– Du skjønte at Israel må ha suverenitet over Jordandalen, sa han.

– Det er ikkje snakk om nokon ulovleg okkupasjon, du punkterte denne store løgna, heldt Netanyahu fram.

– Du anerkjenner suvereniteten til Israel over alle jødiske busetjingar i Judea og Samaria, små og store, heldt han fram, med tilvising til det bibelske namnet på Vestbreidda.

Planen til Trump går imot ei rekke resolusjonar i Tryggingsrådet i FN, som USA tidlegare har vore med på å vedta, og som slår fast at okkupasjonen til Israel over dei palestinske områda er ulovleg og at busetjingane som er etablerte der, strir mot folkeretten.

Planen blir òg avvist av palestinske leiarar.

(©NPK)