Kina har påvist 1.300 nye smittetilfelle

Verdshelseorganisasjonen (WHO) uttalte måndag at organisasjonen gjorde ein feil førre veke då dei i fleire rapportar anslo den globale risikoen til viruset som «moderat». Globalt er risikoen «høg», opplyste WHO måndag.

WHO opplyste òg at det er usikkert om viruset smittar i inkubasjonsfasen, før ein har fått symptom på sjukdom. I ein rapport skriv WHO at inkubasjonsperioden blir antatt å vere mellom to og ti dagar. Organisasjonen har ikkje erklært ei internasjonal folkehelsekrise.

Viruset vart først oppdaga i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina førre månad, og dei aller fleste smittetilfella er påviste her.

Frå måndag til tysdag auka talet på stadfesta dødsfall i Kina med 24, og talet på stadfesta smittetilfelle har auka med 1.291, opplyste kinesiske helsestyresmakter tysdag.

Tyskland

Måndag kveld stadfesta tyske helsestyresmakter at ein mann i Bayern er smitta av viruset. Tyskland er dermed det andre landet i Europa der viruset har vorte påvist.

Frå før er det oppdaga smittetilfelle i Taiwan, Hongkong og Macau, og dessutan i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Frankrike og Australia.

Frårår reiser

Amerikanske helsestyresmakter har rådd frå reiser til Hubei-provinsen, men utvida måndag reiserådet og rår no amerikanarar frå å reise til Kina i det heile.

Utanriksdepartementet i Noreg rår nordmenn frå å reise til Hubei-provinsen.

Tysdag oppmoda kinesiske styresmakter alle kinesarar til å la vere å reise ut av Kina.

– Kan auke raskt

Gabriel Leung, som leier Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste på ein pressekonferanse måndag at forskinga deira tyder på at rundt 44.000 personar er i inkubasjonsstadiet for sjukdommen.

Leung, som blir brukt som smittevernekspert av styresmaktene i Hongkong, seier at forskarteamet hans reknar med at talet på smitta vil doblast kvar sjette dag viss ein ser bort frå tiltak som styresmaktene set inn.

Det tidlegare ukjente viruset har fått namnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Det tilhøyrer ei gruppe virus kalla coronavirus. Denne virusgruppa kan forårsake alt frå vanleg forkjøling til alvorlegare sjukdommar som sars og mers.

Så langt finst det ingen vaksine mot det nyoppdaga viruset. Eldre menneske og personar med dårleg helse er mest utsette for viruset.

