Hamas avviser fredsplanen til Trump

– Vi er sikre på at det palestinske folket ikkje vil la desse samansverjingane passere. Så alle moglegheiter er opne. Okkupasjonen og den amerikanske regjeringa vil bere ansvaret for det dei har gjort, seier Khalil al-Hayya, ein tenestemann i Hamas, den islamistiske rørsla som kontrollerer Gazastripa.

Fråsegna kom kort tid etter at den amerikanske presidenten presenterte planen sin for fred i Midtausten under ein pressekonferanse i Det kvite hus. Her sa han mellom anna at Jerusalem vil halde fram å vere den udelelege hovudstaden til Israel, noko Hamas reagerer sterkt på.

– Vi vil ikkje akseptere noko substitutt for Jerusalem som hovudstad i den palestinske staten, seier al-Hayya.

