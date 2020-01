FN: 57.000 drivne på flukt frå Darfur

utenriks

11.000 av flyktningane har kryssa over til nabolandet Tsjad, der dei er spreidde over ei rekke landsbyar ved grensa, ifølgje UNHCR-talsmann Babar Baloch.

– Forholda er skrekkelege. Dei fleste søv under open himmel eller i provisoriske skjul, med lite vern mot elementa. Det er eit akutt behov for mat og vatn, seier han.

FN reknar med at talet på flyktningar frå Vest-Darfur i Tsjad vil auke til 30.000 dei neste vekene dersom spenningane i området held fram.

Dei siste samanstøytane i Vest-Darfur har vore mellom dei to stammane masalit og rizeigat, to grupper som ofte har kjempa mot kvarandre etter at konflikten i Darfur braut ut i 2003. Konflikten har kosta omkring 300.000 menneske livet og drive 2,7 millionar menneske på flukt.

(©NPK)