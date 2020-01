USA undersøker meldingar om flyulykke i Afghanistan

utenriks

– Flyet står i brann, og landsbybuarar prøver å sløkke flammane. Vi veit enno ikkje om det er eit militært fly eller eit passasjerfly, sa Aref Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni, etter styrten.

Ulykka skjedde i distriktet Deh Yak litt etter klokka 13 lokal tid måndag, ifølgje Noori. Området er delvis kontrollert av Taliban-rørsla.

Motstridande opplysningar

Over fire timar seinare var det framleis ikkje stadfesta kva slags fly som hadde styrta.

Det amerikanske nyheitsbyrået AP viste til bilde på sosiale medium som kunne tyde på at det er snakk om eit fly av typen Bombardier E-11A, som USA bruker til elektronisk overvaking. Men dette er ikkje stadfesta, og den amerikanske hæren ville berre seie at dei undersøker opplysningar om ulykka, og at det er uklart kven som er involvert.

Ei forsvarskjelde i Kabul seier til nyheitsbyrået Reuters at verken USA eller Nato har mista noko fly.

Afghanske kjelder opplyste først at flyet tilhøyrde det afghanske flyselskapet Ariana Afghan Airlines. Men dette vart raskt avvist av selskapsleiinga. I tillegg har luftfartsstyresmaktene i Afghanistan avvist at det var snakk om ei kommersiell flyging.

To tenestemenn i Ghazni seier det ser ut til at flyet tilhøyrer eit utanlandsk selskap, ifølgje Reuters.

Fjellkjede

Landskapet i Ghazni er fjellendt, og provinsen ligg ved foten av den store fjellkjeda Hindu Kush.

Flystyrtar med militærfly, og spesielt helikopter, er relativt vanleg i Afghanistan. Barske vêrforhold, slitne fly og opprørsangrep er nokre av årsakene.

Førre gong eit sivilt fly styrta i landet var då eit fly frå Pamir Airways styrta på veg til Kabul frå den nordlege provinsen Kunduz. Det hadde med seg 44 personar då det styrta inn i ei fjellside.

At det skjedde ei flyulykke i Ghazni måndag, blir stadfesta av politiet og medlemmer av provinsrådet i Ghazni. Ein talsmann for Taliban seier dei undersøker opplysningane.