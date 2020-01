Trump legg fram «hundreårets avtale»

utenriks

Forventningane til Donald Trumps mykje omtalte plan er små sidan innhaldet som langt på veg er kjent, berre er eigna til å glede den eine parten i konflikten – okkupantmakta Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og opposisjonsleiar Benny Gantz var begge på plass i Washington måndag for møte med Trump i Det kvite hus.

Begge helsar planen velkommen, vel vitande om at han i stor grad vil halde oppe status quo. Planen vil truleg vere siste spikar i kista for ein uavhengig palestinsk stat og gravleggje Oslo-avtalane ein gong for alle.

Trump slo an tonen alt i desember 2017 då han anerkjente Israels krav på Jerusalem som «evig og udeleleg hovudstad», til protestar frå palestinarane og eit samla verdssamfunn som held fast på at Aust-Jerusalem er ulovleg okkupert.

Då Trump i mars i fjor òg anerkjente dei syriske Golanhøgdene som israelsk territorium, vart det klart for dei fleste at USAs tid som nøytral fredsmeklar i Midtausten var over.

Busetjingane

Amerikanske og israelske medium har lenge vore fulle av lekkasjar om planen, som mellom anna anerkjenner Israels rett til busetjingane dei i strid med folkeretten har etablert i dei okkuperte områda.

– USA ser ikkje lenger på dei israelske busetjingane på Vestbreidda som i strid med folkeretten, slo utanriksminister Mike Pompeo fast i november.

Ifølgje lekkasjane inneber planen at Israel får annektere mellom 30 og 40 prosent av det som i Oslo II-avtalen blir omtalt som område C, og som i dag utgjer over 60 prosent av Vestbreidda.

Inkludert i område C er Jordandalen, som med dei store jordbruksområda sine blir rekna som kornkammeret til palestinarane.

Israel skal i ein overgangsperiode på fire år fritt kunne utvide eksisterande busetjingar i område C, men får ikkje etablere nye.

Inga tostatsløysing

Trumps svigerson Jared Kushner, som har leidd arbeidet med planen, gjorde det i mai i fjor klart at den ikkje inneheld formuleringa «tostatsløysing».

USA bryt dermed med resten av verda som krev at palestinarane må få sin eigen levedyktige stat innanfor grensene frå før 1967.

Trumps plan legg rett nok opp til etablering av ein palestinsk pariastat, demilitarisert og utan kontroll over eige luftrom og eigne grenser, og med høgst avgrensa kontroll over vassressursane.

Denne «staten», som på grunn av busetjingane blir eit lappeteppe som knapt nok heng saman, får ifølgje Trumps plan ikkje inngå alliansar med andre land. Han vil òg først kunne opprettast etter overgangsperioden og berre dersom palestinarane går med på resten av punkta i planen.

USA krev òg at dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene på Vestbreidda tar full kontroll over Gazastripa og avvæpnar Hamas og andre militante fraksjonar. For å binde saman enklaven med Vestbreidda blir det foreslått å byggje ein tunnel, som i så fall må bli heile 40–50 kilometer lang.

Lokkar med milliardar

Palestinske styresmakter nektar å ha noko med Trump-administrasjonen å gjere og blæs av planen som no blir lagt på bordet.

Kushner håper likevel at velvilje kan kjøpast og har fått USAs allierte i Midtausten, først og fremst Saudi-Arabia, med på eit spleiselag som inneber vage løfte om over 450 milliardar kroner i framtidige investeringar i dei palestinske områda.

Ikkje noko tyder på at taktikken kjem til å lykkast.

– Dei vil ikkje finne éin einaste palestinar som støttar dette prosjektet, heitte det i ei kunngjering frå palestinsk UD søndag.

– Trumps plan er hundreårets plott for å likvidere saka til palestinarane, heitte det vidare.

