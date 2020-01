Slovenias statsminister går av

utenriks

Sarec, ein tidlegare komikar som vart statsminister i 2018, kunngjorde avgangen sin måndag.

– Eg kan ikkje oppfylle forventningane til folk med dei noverande medlemmene i nasjonalforsamlinga og denne koalisjonsregjeringa, sa han til journalistar.

– Det ærlegaste vi kan gjere no er å halde nyval, for å spørje folket om dei har tillit til meg og om dei ønskjer at eg skal halde fram, la Sarec til.

Sarecs kunngjering kom etter at finansministeren hans Andrej Bertoncelj òg hadde sagt at han går av etter indre strid i mindretalsregjeringa, ein koalisjon med fem parti.

President Borut Pahor må no innkalle dei parlamentariske leiarane til samtalar for å sjå om det er grunnlag for ei ny koalisjonsregjering basert på eit fleirtal i nasjonalforsamlinga.

