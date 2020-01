Salvinis parti tapte nøkkelval i Italia

utenriks

Emilia-Romagna har vore ein bastion for venstresida i over 70 år, og Ligaens leiar Matteo Salvini meinte tida no var inne for eit historisk maktskifte.

Han håpte siger for høgresida i Emilia-Romagna ville sende sjokkbølgjer gjennom italiensk politikk og presse fram regjeringskrise i Roma.

Men slik gjekk det ikkje. I staden vart regionpresident Stefano Bonaccini frå sentrum-venstre-partiet PD attvalt med 51 prosent av stemmene, ifølgje resultat offentleggjort av innanriksdepartementet måndag.

Kandidaten i Ligaen Lucia Borgonzoni fekk 44 prosent.

