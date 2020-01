SOHR: Syriske regjeringsstyrkar har omleira viktig by i Idlib

utenriks

Regjeringsstyrkane har fått russisk flystøtte medan dei har rykt fram mot byen frå tre ulike retningar. Det har ført til at endå fleire menneske er fordrivne frå området, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Mange av dei har flykta til Idlib by og den tyrkiske grensa.

Maaret al-Nouman er den nest største byen i Idlib, provinsen som blir rekna som Syrias siste opprørsbastion.

Sidan fredag har regjeringsstyrkar òg tatt kontroll over cirka 22 landsbyar søraust i Idlib, ifølgje SOHR.

(©NPK)