Polens president: – Minnet om Auschwitz må haldast levande

utenriks

– Det er eit privilegium og ei ære å gjenta Polens forplikting om å nære minnet og verne sanninga om det som skjedde her, sa presidenten i Polen Andrzej Duda då han opna den offisielle markeringa av at det er 75 år sidan Auschwitz vart frigjort av sovjetiske soldatar.

Leiarar frå heile verda var til stades ved minneseremonien og Duda bad dei saman forplikte seg «overfor dei siste overlevande og vitna» til å bringe bodskapen deira vidare inn i framtida.

Seremonien vart halden i eit enormt telt føre jernbaneporten der hundretusen vart frakta i kuvogner inn i det som var ein dødsfabrikk, ein utryddingsleir. På taket var det projisert eit piggtrådgjerde, det same gjerdet som står rett på utsida, som bidrog til at det ikkje var nokon veg ut for dei som kom inn gjennom porten.

– La oss formidle vidare til heile menneskja den åtvaringa denne staden har gitt opphav til, sa Duda.

Den polske presidenten sa at sanninga om holocaust ikkje må døy, og at den som fornektar lovbrota som vart gjort, «vanærar minnet om offera».

(©NPK)