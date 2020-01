Hackar seier han stod bak avsløring om presidentdotter i Angola

utenriks

Tidlegare denne månaden vart det i Angola tatt ut sikting mot dos Santos, dotter av den tidlegare presidenten i landet José Eduardo dos Santos.

Dette skjedde kort etter at informasjon om økonomien til den 46 år gamle forretningskvinna var publisert av gravejournalistsamarbeidet Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

ICIJ opplyste at dei hadde gått gjennom over 700.000 dokument med informasjon om påstått ulovlege avtalar og transaksjonar der dos Santos var involvert. Den tidlegare presidentdottera blir no mellom anna mistenkt for kvitvasking, bedrageri og underslag.

Måndag hevda advokatane til den portugisiske hackaren Rui Pinto at det var han som skaffa dokumenta og gav dei til ein organisasjon for varslarar i 2018.

Pinto sit for tida fengsla i Lisboa i vente på ei anna rettssak. Han er tidlegare kjent som mannen bak dei såkalla Football Leaks, som mellom anna dreidde seg om skattesvik gjort av kjente fotballspelarar.

Isabel dos Santos blir ofte omtalt som Afrikas rikaste kvinne og var tidlegare styreleiar for det statlege oljeselskapet Sonangol. Ho avviser alle skuldingar som er retta mot henne.

