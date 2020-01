utenriks

Gabriel Leung, som leiar Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste på ein pressekonferanse måndag at forskinga deira tyder på at rundt 44.000 personar er i inkubasjonsstadiet for sjukdommen.

Leung, som blir brukt som smittevernekspert av styresmaktene i Hongkong, seier at forskarteamet hans reknar med at talet på smitta vil doblast kvar sjette dag viss ein ser bort frå tiltak som styresmaktene set inn.

Minst 80 personar er døde som følgje av sjukdommen.

