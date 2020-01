Billie Eilish med storeslem under Grammy-utdelinga

utenriks

18-åringen vann årets låt og årets låtinnspeling for megahiten «Bad Guy», i tillegg til beste nykommar og årets album for «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Ho er den yngste nokosinne som vinn dei fire store kategoriane.

– Hovudsakleg tenkjer eg at fansen fortener alt. Eg føler at dei ikkje har fått nok merksemd i kveld, for utan dei hadde ingen av oss vore her i det heile, sa Eilish etter å ha tatt imot den fjerde prisen sin.

Slo Lizzo og Lil Nas X

Lizzo leidde før utdelinga an med åtte nominasjonar. Ho enda opp med å vinne i tre kategoriar.

Ho vart tett følgt av Billie Eilish og Lil Nas X, som hadde seks kvar. Dei tre var alle nominerte for første gong. Lil Nas X vann beste musikkvideo og beste popframføring for gruppe, for «Old Town Road» med Billy Ray Cyrus.

Bryant-dødsfall

Nokre få timar før superstjernene kom til Staples Center i Los Angeles, styrta eit helikopter med basketlegenda Kobe Bryant om bord. Han budde i byen i heile karrieren sin i Los Angeles Lakers.

Vertinne Alicia Keys sette stemninga tidleg:

– Vi føler alle saman på ei utruleg tristheit no. Tidlegare i dag mista Los Angeles, USA og heile verda ein helt. Og vi står her med knust hjarte i huset som Kobe Bryant bokstaveleg talt har bygd, sa Keys, og viste til at Staples Center er Lakers' heimearena.

Lil Nas X framførte «Old Town Road» ved sida av ei Bryant-trøye.

