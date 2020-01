80 døde av coronavirus i Kina

utenriks

Sentrale kinesiske helsestyresmakter opplyser at det totale talet på smitta i landet måndag er oppe i 2.744, med ytterlegare 769 nye tilfelle registrert.

Det skal likevel ikkje vere nye dødsfall utanfor Hubei, der dei aller fleste smittetilfella har vorte registrerte.

Ei rekke kinesiske byar har innført reiserestriksjonar og andre tiltak for å forhindre at viruset spreier seg, og no har styresmaktene forlengt ferien i samband med det kinesiske nyåret med tre dagar, fram til 2. februar.

Hundrevis av millionar menneske pleier under høgtida å reise landet rundt for å besøkje familien. Ferien skulle eigentleg vere over torsdag denne veka.

Smittekjelda er så langt ikkje kjent, men ein teori går ut på at viruset kan ha spreidd seg frå ville dyr til sals på ein marknad i provinshovudstaden Wuhan, ein by med elleve millionar innbyggjarar.

Førebels finst det ingen vaksine mot viruset, men kinesiske forskarar har klart å isolere det, noko som er eit viktig skritt på vegen for å utvikle ein vaksine.

