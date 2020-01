Storbritannia iretteset USA for utleveringsnekt

utenriks

Den skarpe fråsegna fredag gjeld ei dødsulykke i Northamptonshire i august. Anne Sacoolas køyrde visstnok på feil side av vegen og inn i ein 19-åring på motorsykkel. Den amerikanske diplomatkona forlét like etter britisk jord og innrømte å ha vore delaktig i ulykka.

Saka har vore ein torn i auget i forholdet mellom Storbritannia og USA, og den har aktualisert debatten om diplomatisk immunitet i saker som ikkje gjeld nasjonal tryggleik.

– Vi er skuffa over avgjerda, som er eit hinder for rettsgangen, seier ein talsperson frå innanriksdepartementet. Britiske styresmakter opplyser at dei no ser på alle moglegheiter.

Den britiske regjeringa stadfesta for to veker sidan at det er oversendt eit formelt krav om utlevering av Sacoolas. Det har ikkje USA etterkomme.

– Dersom USA skulle løyve utleveringskravet frå Storbritannia, vil det vere det same som å gjere den diplomatiske immuniteten ugyldig og skape ein urovekkjande presedens, heiter det i ei fråsegn frå det amerikanske innanriksdepartementet, skriv Reuters.

Foreldra til 19-åringen Harry Dunn vart informert om avgjerda torsdag, og talspersonen til familien seier dei ikkje er det minste overraska.

– Det er ein lovlaus, korrupt administrasjon som verkar fast bestemt på å angripe sjølv sine næraste allierte, seier talsperson Radd Seiger.

Han seier dei no skal møte den britiske regjeringa for å diskutere vegen vidare.

Dunns familie har tidlegare møtt president Donald Trump i eit forsøk på å overtale amerikanarane til å utlevere diplomatkona, men heller ikkje det har nytta.

