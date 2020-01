Spansk politi sette fri hundrevis av hundar

utenriks

Nokre av hundane hadde fått stemmebanda kutta av. Inngrepet kan ha vore gjort for å hindre at forbipasserande høyrde bjeffing og forstod kva som gjekk føre seg i kjellarlokalet der hundane sat innesperra.

Dei fleste av hundane var chihuahuaer og kleinspitzerar. Mange vart stappa saman tre og tre i bur. Politiet fann òg to døde hundar, som var pakka inn i avispapir og lagde i ein frysar.

Fem personar vart arresterte under aksjonen, som fann stad torsdag. To av dei er veterinærar, som har bidrege med sertifikat og ID-merking av hundane.

Oppdrettargruppa har vore ein av dei største distributørane av dei to hunderasane i Europa og har marknadsført seg på sosiale medium. Politiet meiner kennelen kan ha vore i drift i over ti år, og at gruppa har tent rett i underkant av 20 millionar kroner.

Hundane blir no tekne hand om av dyrevelferdsorganisasjonar, og ein domstol skal avgjere kva som skal skje med dei vidare.

