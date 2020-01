Macron-regjeringa har vedteke pensjonsreform

utenriks

Medan ministrane fredag såg over og godkjende forslaget i presidentbustaden, gjekk tusenvis av menneske i demonstrasjonstog ved Place de la Concorde like ved.

Macron vil innføre eitt system for alle, som skal erstatte dei over 40 ulike ordningane som offentlege tilsette nyt godt av, og som for nokre grupper sikrar ein pensjonsalder på litt over 50 år.

Gjennom talspersonen sin fordømde Macron fredag «valdelege» og «radikale» handlingar og viste til at dei streikande i straumbransjen har forårsaka ei rekkje straumbrot den siste tida.

Macron har stått fjellstøtt ved pensjonsreforma, trass den store protestbølgja. Demonstrasjonane har bore preg av ein del hærverk og vald i tillegg til fleire tilfelle der politiet visstnok skal ha vore unødig brutalt.

På den første dagen med demonstrasjonar i desember møtte meir enn 800.000 menneske opp, men talet på demonstrantar har gått gradvis ned sidan den gong. Meiningsmålingar gjort denne veka, viser at folket framleis er skeptiske til reforma. 69 prosent gav opp at Macron burde lytte meir til opposisjonen.

(©NPK)