Kina stadfestar fleire virusdødsfall

Den nasjonale helsekommisjonen opplyser òg at 1.072 mistenkte tilfelle av virussmitte blir undersøkt.

Kinesiske forskarar mistenkjer at lungeviruset kan ha smitta menneske gjennom ulovleg sal av ville dyr på ein marknad i Wuhan.

Det er innført reiserestriksjonar i fleire byar i Hubei-provinsen i det sentrale Kina, og Huangshi er den sjuande byen som isolerer seg. Her blir all offentleg transport stansa, i tillegg blir ein ferjeterminal og bruer over elvar stengt.

Styresmaktene håper at isoleringstiltaka vil avgrense ytterlegare spreiing, særleg i samband med at fleire hundre tusen reisande er venta i samband med nyttårsfeiringa i helga.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) seier det førebels ikkje er grunn til å erklære ei global helsekrise som følgje av utbrotet av det kinesiske coronaviruset.

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO opplyste torsdag at det så langt heller ikkje er funne bevis for at viruset har smitta mellom menneske utanfor Kina.

Det nye coronaviruset høyrer til same familie som lungeviruset sars, som tok livet av 800 verda over i 2002 og 2003. Det viruset spreidde seg òg frå Kina.

Så langt er det meldt om virussmitte i Japan, Filippinane, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, USA og i Hongkong og Macau.

Ein indisk sjukepleiar i Saudi-Arabia som har fått påvist coronavirus, er smitta med ein annan type enn det som kjem frå Kina.

(©NPK)