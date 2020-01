Kina set stadig i verk fleire tiltak for å stoppe virusspreiing

utenriks

Styresmaktene i Kina hadde fredag innført reiserestriksjonar i 13 byar. Blant dei er Wuhan, der viruset først vart oppdaga. Tolv byar til i Hubei-provinsen i dei sentrale delane av Kina er underlagde restriksjonar.

Styresmaktene har òg vedteke å stengje delar av Den kinesiske muren i tillegg til andre kjende landemerke som Den forbodne byen, gravene til Ming-dynastiet og Yinshan Pagoda.

Innbyggjarar som har vore i område der lungeviruset er påvist, blir òg oppmoda om å halde seg heime i fjorten dagar for å unngå at sjukdommen spreier seg.

26 døde

Hittil har minst 26 menneske omkomme i Kina, og det er påvist 830 sjukdomstilfelle. Det nye coronaviruset høyrer til den same virusfamilien som lungeviruset sars, som tok livet av 800 menneske verda over i 2002 og 2003. Det viruset spreidde seg òg frå Kina.

Styresmaktene på Taiwan stadfesta fredag at ytterlegare to tilfelle av lungeviruset er påviste på øya. Det første tilfellet vart stadfesta tysdag.

Det er òg oppdaga tilfelle i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia, Singapore og USA.

Stengde byar

Styresmaktene i Kina håpar at isoleringstiltaka vil hindre viruset i å spreie seg, sjølv om millionar av menneske kjem til å reise internt i Kina i samband med den kinesiske nyttårsfeiringa i helga.

Eric Messerschmidt, som er direktør ved Dansk Kultursenter i Beijing, fortel at byen kjennest øyde, og at styresmaktene har stengt store delar av det offentlege livet, inkludert transporten i hovudstaden.

– Alle går rundt med masker. Folk sit i bilane sine med masker, og det er nesten ingen som bruker offentlege transportmiddel. Utover det er det heilt dødt, seier han til nyheitsbyrået Ritzau.

Byggjer sjukehus

For å behandle pasientar som er smitta av coronaviruset planlegg Kina å byggje eit enormt sjukehus, som skal stå klart allereie 3. februar. Det opplyser statlege medium.

Sjukehuset skal byggjast i sentrum av Wuhan, og bygget skal oppførast med ferdigbygde element. Sjukehuset vil få 1.000 sengeplassar fordelte på 25.000 kvadratmeter.

Fredag vart det kjent at to kinesarar i Finland har vorte testa for coronaviruset etter at dei oppsøkte helsehjelp. Dei to er frå Wuhan, der viruset først vart oppdaga, og reiste til Finland via Noreg, ifølgje den svenskspråklege redaksjonen i den finske rikskringkastinga Yle.

– Frykta raskare enn viruset

Verdshelseorganisasjonen (WHO) seier det førebels ikkje er grunn til å erklære ei global helsekrise på grunn av utbrotet. Ifølgje ekspertane er det få ting som nører opp under kollektiv panikk som eit virusutbrot.

– Det er ei medfødd kjensle av frykt rundt sjukdomsutbrot, hovudsakleg fordi det er ein usynleg fiende, seier Adam Kamradt-Scott, ekspert på spreiing og kontroll av smittsame sjukdommar ved Universitetet i Sydney.

(©NPK)