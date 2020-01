Fransk pensjonsreform blir lagt fram – protestar i Paris

utenriks

Reisande i Paris måtte fredag belage seg på endå ein dag med trøbbel i trafikken i samband med nye protestar knytt til pensjonsreforma.

Reforma blir lagt fram på eit regjeringsmøte i Paris fredag. Deretter blir forslaget sendt vidare til nasjonalforsamlinga, kor sentrumspartiet til president Emmanuel Macron har fleirtal.

Eiffeltårnet har vorte stengt som følgje av protestane, og både slottet i Versailles og Louvre-museet har åtvara besøkande om moglege forstyrringar.

Macron vil innføre eitt system for alle til erstatning for dei over 40 ulike ordningane som offentlege tilsette nyt godt av, og som for nokre grupper sikrar ein pensjonsalder på litt over 50 år.

Regjeringa har etter fleire veker med protestar likevel gått tilbake på planane om å heve alderen for å få full pensjon frå 62 til 64, og har òg forhandla fram avtalar med ulike sektorar som inkluderer pilotar og medlemmer av militæret og politiet. Desse vil framleis ha moglegheita til å pensjonere seg tidlegare enn andre.

Det nye systemet vil tre i kraft frå 2022 for dei yngste arbeidstakarane, og deretter gradvis for dei eldre. Reforma vil berre påverke dei som er fødde etter 1974.

(©NPK)