Ericsson auka omsetninga i 2019

utenriks

Omsetninga for 2019 var 227,2 milliardar svenske kroner, opplyste selskapet då det fredag la fram resultatet for fjerde kvartal 2019 og for 2019.

– Vi er i dag blant dei leiande på 5G-nettverk med 78 kommersielle 5G-avtaler med unike operatørar og 24 aktive 5G-nettverk på fire kontinent, seier direktør Börje Ekholm.

Ericsson fall likevel på børsen i Stockholm fredag formiddag. Driftsresultatet i fjerde kvartal 2019 enda på 6,1 svenske milliardar, noko som var lågare enn venta.

Ericsson har på 5G-marknaden mellom anna konkurrert med den kinesiske telegiganten Huawei. Dei seinare år har det likevel vakse fram ei frykt for at Huawei lek opplysningar om samarbeidslanda sine til den kinesiske staten.

I Noreg har både Telenor og Telia valt Ericsson framfor Huawei. Tryggingsomsyn har inngått i vurderinga.

