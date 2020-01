utenriks

– Charles Michel og eg har nettopp signert avtalen om den britiske utmeldinga frå EU og lagt vegen klar for ratifisering i EU-parlamentet, skriv EU-kommisjonens president von der Leyen på Twitter.

EU-parlamentet stemmer over avtalen onsdag, og fredag er 47 års EU-medlemskap formelt over for britane.

– Ting vil nødvendigvis bli forskjellig, men vennskapen vil bestå. Vi opnar eit nytt kapittel som partnarar og allierte, tvitrar EU-president Michel.

