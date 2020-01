Dommedagsklokka viser 100 sekund på midnatt

utenriks

Bulletin of the Atomic Scientist stilte torsdag igjen klokka, og den er no 100 sekund på midnatt. Dommedagsklokka har rørt seg nærare midnatt i tre av dei siste fire åra. I fjor var klokka to minutt på midnatt.

Då dommedagsklokka vart oppretta i 1947, var det trusselen for atomvåpen som dominerte. Sidan 2007 er òg klimaendringar tatt med i vurderinga.

– Menneskja står overfor to eksistensielle farar: atomvåpen og klimaendring. Desse truslane blir forsterka av cyberkrigføring, som undergrev evna samfunnet har til å respondere, skriv Bulletin of the Atomic Scientist i ei fråsegn.

Organisasjonen peikar på at den internasjonale tryggingssituasjonen er alvorleg, ikkje berre fordi truslane eksisterer, men fordi verdsleiarar har late kontrollmekanismane i det internasjonale politiske systemet smuldre opp.

– Vi uttrykkjer no kor nær verda er katastrofe i sekund og ikkje timar. Vi står overfor ein akutt naudssituasjon, ein absolutt uakseptabel tilstand som har fjerna alle rom for feil eller ytterlegare forseinkingar, seier president Rachel Bronson i Bulletin of the Atomic Scientists.

Berre ein gong tidlegare har klokka vore så nær midnatt som no, og det var i 1953 då USA og Sovjetunionen testa hydrogenbomber.

